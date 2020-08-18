Москва, 18 августа, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В наше время люди в возрасте 50 лет и старше имеют гораздо больший профессиональный потенциал, чем их ровесники 30 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя данные о том, что в России выросло число студентов в возрасте 50+:

Джорджоне. Три возраста человека. 1510

«Зачастую они ведут более активный образ жизни, постоянно развиваются, стараясь идти в ногу со временем, и даже выглядят лучше. Естественно, что государство должно поддерживать эту категорию граждан, тем более что она может привнести большой вклад в экономическое состояние страны. Программы переобучения граждан 50+ важны не только тем, что предоставляют желающим повысить квалификацию или получить новую профессию, но и тем, что помогают бороться с предрассудками, что возраст — помеха для чего-то нового.

С другой стороны, повышение пенсионного возраста также вносит новые реалии. И здесь поддержка государства для граждан пенсионного возраста уже становится обязанностью. Хотя и есть закон об ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста. Согласно ст. 144.1 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан, которым до выхода на пенсию по старости осталось не более 5 лет, работодателям грозит штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы в объеме до 360 часов. Но на деле работает этот закон не очень эффективно. Поэтому возможность приобрести новые навыки и остаться на работе до наступления пенсии высоко ценится среди граждан предпенсионного возраста и они ей пользуются».

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане России, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста получают бесплатное образование в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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