За что российские работодатели ценят сотрудников категории 50+
Якутск, 18 августа, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Информацию о том, что среди российских граждан старше 50 лет вырос спрос на обучение новым профессиям, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал сертифицированный эксперт Worldskills Russia по компетенции «Поварское дело», владелец и шеф-повар ресторана «Река-Озеро-Лес» Николай Габышев (Якутск):
Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане России, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста, получают бесплатное образование в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
По данным Союза «Молодые профессионалы (Worldskills Russia), которые цитирует «Российская газета», за первые семь месяцев 2020 года на получение бесплатного образования по стандартам «Ворлдскиллс» записались 25 тысяч человек, более 22 тысяч из них уже освоили компетенции, которые помогут им оставаться востребованными на рынке труда. Еще 20 тысяч заявлений находятся в резерве.