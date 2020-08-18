Тутаев, Ярославская область, 18 августа, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области асфальтовая крошка, образовавшаяся в ходе ремонта дороги по нацпроекту, стала предметом проверок полиции и прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил модератор группы «Дороги Тутаева» Владимир Коломенский.

Владимир Коломенский Фрезировка улицы Панина

Коломенский написал заявление в полицию о том, что подрядчик ремонта улицы Панина вывез больше асфальтовой крошки, чем предусмотрено по контракту. Общественник в настоящее время работает в муниципальном учреждении «Агентство по развитию ТМР». По его словам, подрядчик должен был использовать 370 кубометров крошки для подсыпки обочин улицы Панина, а оставшуюся часть передать агентству для ремонта других улиц города.

«Всего подрядчик вывез 51 машину по 20 кубометров каждая, то есть более тысячи кубометров. Я находился при фрезировании от начала работ каждый день, видел своими глазами каждую машину. Сам факт передачи подрядчику больше, чем положено — уже нарушение. Крошка нужна для временного ремонта улиц в частном секторе, она у нас на вес золота», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMВладимир Коломенский.

Коломенский написал два заявления — о возможном хищении и превышении должностных полномочий. Сначала полиция не увидела правонарушений в изложенных фактах.

Заказчик работ — муниципальное казенное учреждение «ЦКО». Директор учреждения пояснил полиции, что ущерб бюджету не причинен. Крошка будет использована для ремонта улицы Панина. Оставшаяся часть — передана «Агентству по развитию ТМР». Но, по словам общественника, на ремонт улицы Юбилейная подрядчик передал лишь 12 машин с крошкой.

Владимир Коломенский обратился в прокуратуру, по результатам проверки которой решение об отказе в возбуждении дела было отменено. По данным ИА REGNUM, на данный момент уголовное или административное дело по этому факту пока не возбуждено.