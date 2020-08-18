Москва, 18 августа, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Санкции, раздутые расходы, провал пенсионной системы и настораживающие планы властей РФ, которые не вызывают доверия у граждан страны, — всё это провоцирует отток частного капитала в другие государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Она отметила, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за I полугодие 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 28,9 млрд долларов.

«Цифры впечатляют, однако хочу напомнить, что вывоз капитала из РФ частным сектором в 2018 году составил аж 63 млрд долларов, — сказала экономист. — Россия до сих пор живет в условиях санкций. Из-за этого компании РФ не могут разведывать новые запасы, наращивать добычу нефти, строить новые трубопроводы в Европу. Стало сложно привлекать иностранного инвестора. Внутренняя экономическая ситуация характеризуется появлением чистого долга, что спровоцировано раздутыми военными и полицейскими расходами, расходами в пенсионной системе (я бы сказала, провалом в пенсионной системе), сделкой по выкупу Сбербанка. Всё это на фоне обнищания населения, а также упорных слухов о моратории на снятие вкладов. Еще одна законодательная инициатива, которая провоцирует отток денежных средств, — власть предлагает для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%».

Всё это, как пояснила экономист, не вызывает доверия у граждан РФ, а потому провоцирует отток частного капитала заграницу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что отток капитала из России продолжит расти.