Джакарта, 18 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Национальная кофейная отрасль Индонезии PT UCC Victo Oro Prima экспортировала в Китай 4,8 тонны кофе, сообщает Antara.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кофейное дерево

«В настоящее время в экспорте продуктов кофе преобладают растворимый кофе, экстракты и эссенции, которые распространяются в ряде основных стран назначения, таких как регион АСЕАН, Китай и ОАЭ», — говорится в заявлении министерства промышленности Индонезии.

Ожидается, что это побудит другие компании, производящие переработанный кофе, активно продавать свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, в 2019 году экспорт переработанных кофейных продуктов обеспечил валютную выручку в размере 610 млн долларов США, что на 5,33% больше, чем в 2018 году.