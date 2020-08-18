Москва, 18 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Российский рубль 18 августа продолжает колебания в сформированном в последние десять дней коридоре, границы которого он может покинуть 19 августа после того, как мировые рынки получат новый драйвер в виде протокола к последнему заседанию ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пока же после достижения верхней границы коридора курс доллара снижается на 0,4% до 73,15 руб., курс евро — на аналогичную величину до 87,10 руб. Подобное поведение оставляет хорошие шансы увидеть к концу сессии и в среду по крайней мере в первой половине дня 72,80 руб. и 86,70 руб. соответственно.

Ситуация на рынке энергоносителей, где цены на нефть марки Brent удерживаются вблизи $45и сохраняют предпосылки для обновления постковидного максимума в $45,90, пока будут ограничивать давление продавцов нацвалюты.

Стабильность рублю будут придавать и в целом благоприятные настроения на внешних рынках, где факторы в виде разногласий по поводу принятия и содержания третьего пакета стимулов Конгрессом, а также потенциальное обострение отношений между США и Китаем отложены на более поздний срок.

Все внимание к предстоящей публикации протокола к последнему заседанию ФРС. В нем глобальные инвесторы постараются обнаружить сигналы предстоящих изменений в политике ведущего центробанка планеты.

Состоится ли «официальный» запуск очередного раунда количественного смягчения и развернется ли предметная дискуссия в отношении возможного введения таргетирования доходностей на рынке гособлигаций США. Прежде 19 августа валютный рынок отыграет итоги аукциона ОФЗ (предыдущий был признан несостоявшимся), а также итоги мониторингового комитета ОПЕК+ и отчет от Минэнерго США по запасам.

Если 19 августа в протоколе ФРС не прозвучат однозначно позитивные сигналы для всех рисковых активов в мире, или же рубль, к примеру под влиянием геополитики не сможет ими сполна воспользоваться, можно будет констатировать скорое начало нового раунда ослабления нацвалюты.

В целом, из-за приближения выборов президента США в ноябре, которые могут усилить санкционную риторику против России, а также вследствие ухудшения динамики платежного баланса можно ожидать выхода курсами доллара и евро к новым локальным вершинам после завершения текущей консолидации.

Вопрос лишь в сроках начала и в возможности локального укрепления рубля, которое этому может предшествовать, — пояснил эксперт.

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