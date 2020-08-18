Киев, 18 августа, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Отзыв посла Украины в Белоруссии в Киев для консультаций — правильный дипломатический шаг, который можно только всячески поддержать, но этого мало, заявила 18 августа депутат Верховной рады, одна из лидеров фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Вместе с тем парламентарий подчеркнула, что этот демарш не снимает с повестки дня отсутствие внятной реакции Зеленского и украинской власти в целом на «насилие и сфальсифицированные выборы» в Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметила, что Украине не удастся «сыграть в молчанку» в вопросе признания либо непризнания результатов президентских выборов в РБ.

«Также на фоне вызова посла для консультаций вопрос переноса площадки для переговоров (по урегулированию конфликта в Донбассе) приобретает еще большую актуальность. Наше посольство оказывает техническую поддержку работе делегации… Нельзя одной рукой вызвать посла, а другой — помогать Лукашенко играть роль миротворца и хозяина «мирной» площадки», — заявила Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 августа стало известно, что МИД Украины вызвал для консультаций в Киев посла в Белоруссии Игоря Кизима. В дипломатическом ведомстве констатировали, что Лукашенко своими последними действиями и заявлениями «нанес тяжелый удар двусторонним отношениям». С помощью посла МИД намерен оценить перспективы белорусско-украинских отношений в «новой реальности».