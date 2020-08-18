Иркутск, 18 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Владелец иркутского секс-шопа открыл рядом со входом в магазин детскую игровую комнату. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

Цитата со страницы главы Октябрьского округа Владимира Преловского «Пиратская бухта» — детская игровая комната

«Ко мне обратились жители Солнечного, недалеко от школы 47, детская игровая комната соседствует с магазином для взрослых, причем судя по всему владелец одно лицо. Много чего видел за время работы, но такое соседство очень удивляет», — написал чиновник.

Цитата со страницы главы Октябрьского округа Владимира Преловского «Бухта любви» — магазин для взрослых

По его словам, помимо внесенияданного места в список запрещённых для посещения несовершеннолетними, соответствующие обращения направлены в полицию, роспотребнадзор, прокуратуру, и другие надзорные органы.