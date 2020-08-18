При иркутском секс-шопе открыли детскую комнату
Иркутск, 18 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Владелец иркутского секс-шопа открыл рядом со входом в магазин детскую игровую комнату. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.
Цитата со страницы главы Октябрьского округа Владимира Преловского
«Пиратская бухта» — детская игровая комната
«Ко мне обратились жители Солнечного, недалеко от школы 47, детская игровая комната соседствует с магазином для взрослых, причем судя по всему владелец одно лицо. Много чего видел за время работы, но такое соседство очень удивляет», — написал чиновник.
Цитата со страницы главы Октябрьского округа Владимира Преловского
«Бухта любви» — магазин для взрослых
По его словам, помимо внесенияданного места в список запрещённых для посещения несовершеннолетними, соответствующие обращения направлены в полицию, роспотребнадзор, прокуратуру, и другие надзорные органы.
Цитата со страницы главы Октябрьского округа Владимира Преловского
Объявление : «Детская игровая комната предназначена только для детей сотрудников и клиентов магазина»