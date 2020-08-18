Калуга, 18 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» школьники 6−11 классов в 2020 году познакомятся с профессиями по 37 компетенциям. Это туризм, дизайн, ИТ-решения для бизнеса, физкультура и спорт, ресторанный сервис, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, геодезия, парикмахерское искусство, строительство и другие. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Проф-обр.рф Калужские школьники примут участие в проекте «Билет в будущее»

По информации ведомства, площадки для проведения профессиональных проб организованы на базе 13 колледжей и трёх учреждений дополнительного образования в Калуге, Обнинске, Сосенском, Кирове, Людинове, Детчино и Кондрово. В реализации проекта задействованы семь преподавателей-наставников из учреждений дополнительного образования и 40 преподавателей из учреждений среднего профобразования.

«В этом году в проекте принимают участие более полутора тысяч школьников нашей области. И для нас очень важно, что условия для их профессиональной ориентации созданы в учреждениях профессионального образования не только Калуги и Обнинска, но и в самых отдаленных уголках региона», — сказал министр образования и науки области Александр Аникеев.

«Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года. За два года в ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона школьников. В 2020 году к проекту присоединились 76 субъектов России.