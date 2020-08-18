Бейрут, 18 августа, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Против создания международной комиссии, которая будет расследовать причины мощного двойного взрывы в порту Бейрута, выступил президент Ливана Мишель Аун. Он заявил об 18 августа в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Freimut Bahlo Последствия взрыва в порту Бейрута

«Наша конституция требует, чтобы наша судебная система сама расследовала внутренние проблемы», — сказал Аун.

При этом он отметил, что данное обстоятельство не исключает присутствия следователей из Франции, США и других стран, в настоящее время помогающих ливанской полиции в расследовании взрыва.

Также президент Ливана, когда говорил о причинах произошедшего взрыва, вновь указал, что на данный момент допустимы все версии, при том, что наиболее вероятной является несчастный случай.

Кроме того, Аун заявил, что категорически отвергает версию о том, что взрыв якобы прогремел на складе оружия движения «Хезболлах» и это стало причиной более крупного взрыва нитрата аммония.

«Это невозможно. Но подобные тяжелые происшествия зажигают души и воображение. Мы знаем, что у «Хезболлах» нет складов оружия в порту. Однако и этот след будет изучен», — отметил президент Ливана.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту столицы Ливана произошел мощный двойной взрыв, из-за которого 171 человек погиб, свыше 6 тыс. пострадали и более 300 тыс. остались без крова.