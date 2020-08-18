Москва, 18 августа, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Итоги телефонного вопроса банка «Открытие» относительно суммы карманных денег, которые родители ежемесячно дают на расходы своим детям, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай:

Бартоломе Эстебана Мурильо. Продавщица фруктов (фрагмент).1670-1675

«В психологии социального поведения есть два аспекта обучения финансовой грамотности — баланс совокупного дохода и индивидуального расхода — эти два важнейших фактора взаимодействия должны находиться в состоянии покоя, только тогда человек не приобретает тревожность, его физиологические системы не испытывают реакции на стресс — он невосприимчив к потрясениям, то есть иммунитет будет уметь справляться с финансовыми трудностями без психосоматических реакций, путём психологических социальных взаимодействий.

Мы, взрослые, привыкли к экономному проживанию, у нас уже есть сформировавшийся навык жизни в финансовом дефиците, поскольку мы успели пережить несколько социальных финансовых катаклизмов. Есть слои населения, которые умеют жить в профиците бюджета — грамотно вкладывать, инвестировать в будущее или в новые навыки. У детей также необходимо формировать оба этих навыка проживания, поскольку настанет день, когда они окажутся без наших с вами внимания и опеки.

Мы с вами живем во время финансово опасное, и возможности финансовых махинаций у криминальных структур — огромные, людей обманывают, искусно грабят, разводят на дополнительные траты и вгоняют в долги. Возможности кредитования особо не защищённых слоёв — пенсионеров и подростков — главная финансовая опасность для семьи. И именно сейчас обучение финансовой грамотности — должностная обязанность родителей для безопасности своих детей. А вот какими средствами достигать этой грамотности — это уже ответственность каждого родителя.

Понятно, что ты не будешь давать трехлетке в руки банковскую карточку. Но в пять лет ребёнок уже вполне способен понять свой бюджет на поощрительные покупки — игрушки или его подарки для бабушки, или, например, разрешённые в семье сладости. Ребёнок — экспериментатор, и чем более социально защищён эксперимент — тем безопаснее наука. Даже если ребёнок потратит больше положенного — это всего лишь навык, и лучше его пройти в детстве, чем в тот период, когда родители уже будут не в состоянии помочь.

Так что, на мой взгляд, вопрос суммы — только вопрос возможностей и желания семьи научить ребёнка взаимодействию с деньгами. А будет ли это три тысячи или тридцать три тысячи — абсолютно неважно. Главное — безопасность, спокойствие психофизиологических систем организма и понижение значимости потребления».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что большинство родителей в России (48%) считают сумму 3 тыс. рублей в месяц достаточной на карманные расходы для детей 13−17 лет, выяснилось по итогам опроса, который провели сотрудники банка «Открытие», передаёт ТАСС.