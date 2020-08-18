Санкт-Петербург, 18 августа, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Оборот организаций с января по июнь 2020 года в Петербурге снизился на 11,4% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Об этом сообщили 18 августа на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За полгода оборот составил в абсолютном выражении 5 трлн 665 млрд рублей.

Среди секторов потребительского рынка больше всего пострадал общепит: его оборот снизился на 30,4%, до 32,2 млрд рублей. Следом упали платные услуги, которые сократились на 21,1%, до 228 млрд рублей. Оборот в секторе непродовольственных товаров сократился на 13,4%, до 411,2 млрд рублей.

В целом оборот розничной торговли Петербурга за полгода сократился на 8,1% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Роста сумели добиться только продавцы продуктов питания, но он оказался не столь существенным — лишь 1,7% за полгода, оборот составил 264 млрд рублей.

«По итогам года мы ожидаем улучшения показателей в потребительском секторе. Хотя результаты и сохранятся в отрицательной плоскости к предыдущему году. Поскольку для этих видов деятельности характерно отсутствие отложенного спроса. Выручка, недополученная потребительским рынком в период пандемии, не компенсируется спросом во второй половине года», — пояснил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.По итогам 2020 года, надеется он, оборот петербургской розницы составит 97% к предыдущему году. Затем розница будет расти примерно по 3,3% в год и составит 2 трлн рублей к 2023 году, убежден чиновник.

Напомним, по прогнозам Смольного, экономика Петербурга по итогам кризисного 2020 года потеряет 4%.