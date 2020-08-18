Барнаул, 18 августа, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Возможность выплаты дополнительных пособий на детей до 16 лет за август 2020 года корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

ИА REGNUM Пособие

«Предложения о выплатах озвучиваются достаточно активно различными субъектами, ‑ и политиками, и организациями, и родителями. Лидер фракции «Справедливая Россия» в госдуме Сергей Миронов накануне предлагал расширить период выплаты этого пособия и увеличить возраст детей, на которых оно начисляется, до 18 лет. На сегодняшний момент, по моим сведениям, оформленного решения по выплате этого востребованного пособия в августе нет.

Последний указ главы нашей страны о пособиях на детей был 23 июня. О иных нормативных актах, устанавливающих новые выплаты, мне неизвестно. То есть формальное основание для третей выплаты на сегодня отсутствует, что не исключает принятие такого решения в будущем. То есть в теории такое решение может возникнуть в любой момент, хоть сегодня».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в интервью изданию Nation News известил, что выплата дополнительных пособий на детей до 16 лет за август 2020 года будет зависеть от решения правительства России.