Москва, 18 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Самая актуальная проблема экологии в тех регионах, где живут граждане России, — грязные реки, водоёмы и побережье (76%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

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Мусорные свалки и переработка мусора волнует 70% жителей субъектов РФ. Загрязнение воздуха отмечают 66%.

Изменения климата и погодных условий актуальны для 61% опрошенных. Жалуются на плохое качество воды 53%. Не хватает лесных и парковых зон в их регионе 45% респондентов.

Опрос проведен 26 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы экологической активистки из Швеции Греты Тунберг поддерживают только 12% жителей России.

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