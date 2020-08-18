Жители России перечислили актуальные проблемы экологии
Москва, 18 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Самая актуальная проблема экологии в тех регионах, где живут граждане России, — грязные реки, водоёмы и побережье (76%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности.
Подробнее по теме: Лишь 12% жителей России поддерживают идеи Греты Тунберг
Мусорные свалки и переработка мусора волнует 70% жителей субъектов РФ. Загрязнение воздуха отмечают 66%.
Изменения климата и погодных условий актуальны для 61% опрошенных. Жалуются на плохое качество воды 53%. Не хватает лесных и парковых зон в их регионе 45% респондентов.
Опрос проведен 26 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, призывы экологической активистки из Швеции Греты Тунберг поддерживают только 12% жителей России.
Читайте также: Жители РФ назвали «экологические проблемы» населенных пунктов — опрос