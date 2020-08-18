Ярославль, 18 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля не знают, что делать с дефектами конструкции, которые были обнаружены при реконструкции Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии.

Yarnews.net Добрынинский путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM часть работ на Добрынинском путепроводе была остановлена еще в конце мая 2020 года, спустя две недели после того, как по нему частично открыли движение автомобилей. В течение трех месяцев в мэрии проводили новую экспертизу, сообщая только о неких дополнительно обнаруженных дефектах конструкции

«Независимая экспертная организация — АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург. Проведено дополнительное визуально-инструментальное обследование в балках и пролетах между опорами 1−5 и 6−9. На прошлой неделе в пятницу заключение было официально получено «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Вчера было очередное совещанием под председательством Владимира Михайловича Волкова. По итогам вчерашнего совещания и рассмотрения выданного заключения независимой организации, было принято решение и уже направлены письма в адрес проектных организаций и в адрес госэкспертизы со сроком ответа не более одного месяца для предоставления в адрес заказчика решений по устранению выявленных дефектов», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Чиновник также сообщил, что проектированием реконструкции Добрынинского путепровода в 2015 году занималась компания «Ярспецсму», в 2019 году изменения в проект вносило ООО «Каркас». Именно в эти фирмы направлены письма мэрии. Предоставить журналистам сами результаты экспертизы «Института Гипростроймост-Санкт-Петербург» городские власти отказались.

City-yaroslavl.ru Ход работ

«Мы сейчас вынуждены ждать ответа от проектировщиков и государственной экспертизы. Есть официальная процедура, которую мы должны пройти. Просим набраться терпения. После получения официальных ответов, мы проведём пресс-конференцию, где соберём специалистов, которые ответят на все ваши вопросы», — отметили в пресс-службе мэрии.

Между тем, согласно данным из открытых источников, компания «Ярспецсму» была ликвидирована в конце 2016 года. В компании «Каркас» сообщили, что действительно работали с проектной документацией Добрынинского путепровода, но в минимальном объеме.

«Нам сейчас постоянно звонят из мэрии. Теперь вот вы звоните. Я хочу сказать, что из всего огромного объема проектной документации мы работали только с 10 процентами. И никак не касались тех вопросов, о которых сейчас идет речь. Более того, наша работа прошла проверку и была принята государственной экспертизой. Мы не имеем отношения к этим проблемам, это не наш проект», — пояснил директор «Каркаса» Максим Орлов.

City-yaroslavl.ru Работы на путепроводе

Согласно официальным данным, срок завершения реконструкции Добрынинского путепровода — конец октября 2020 года. Сейчас власти говорят о том, что 73 процента работ выполнены. Однако дефекты выявлены примерно на половине конструкций путепровода.