Ярославль, 18 августа, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор двум предпринимателям-взяточникам по громкому уголовному делу с участием бывшего заместителя главы Фрунзенского района Игоря Соколовского. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Yarnews.net Судья Андрей Курапин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновник брал взятки за решение различных проблем коммерсантов. В случае с Рамилем Аббасовым и Асифом Ахмедовым речь шла об отсрочке сноса незаконных торговых ларьков. Посредником выступал бывший директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Все они сознались в преступлении и раскаялись. Дело бизнесменов рассматривалось в особом порядке, без изучения обстоятельств преступления. Приговор Аббасову и Ахметову был вынесен еще в 2019 году судьей Андреем Курапиным. Худиева суд освободил от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Дело осталось бы рядовым, если бы не частное определение судьи в адрес генерального прокурора России. Он написал о том, что прокуратура необоснованно препятствует рассмотрению дел в особом порядке, что ведет к перегрузке судов. Определение судьи попало в СМИ и вызвало громкий резонанс.

Вскоре после этого сам Андрей Курапин вышел в отставку. Прокуратура обжаловала и приговор, и решение об освобождении от ответственности Худиева. Дела были направлены на новое рассмотрение.

Новый приговор по делу бизнесменов-взяточников оказался таким же. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев условно. Ранее суд подтвердил и законность освобождения от ответственности посредника Худиева. По сути новый суд подтвердил правоту судьи Андрея Курапина. Правда, сам он уже не оценит это решение. Судья умер в 2020 году.

Скончался в следственном изоляторе и главный фигурант этого дела — бывший заместитель главы Фрунзенского района Игорь Соколовский. У него были серьезные проблемы со здоровьем.