Москва, 18 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Индустрия кино в России отстанет от прежних графиков запуска проектов минимум на один год. Об этом 18 августа заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава телеканала напомнил, что киноиндустрия стала одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса и введения режима самоизоляции отраслей.

«Мы пропустили это лето. Это отбрасывает большинство проектов на год как минимум», — сказал Эрнст.