Слюдянка, Иркутская область, 18 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Бдительность сотрудников Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и ГИБДД позволила выявить нелегальную партию черной икры. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, 17 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке при досмотре рефрижератора, перевозившего 20 тонн задекларированной свежемороженой горбуши по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Пенза, обнаружены пищевые контейнеры без маркировки предположительно с икрой осетра общим весом 3,6 кг.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Пищевые контейнеры без маркировки предположительно с икрой осетра

Поскольку данный факт является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, водитель большегруза привлечен к административной ответственности с наложением штрафа.

Рыбный деликатес изъят сотрудниками полиции и помещен на ответственное хранения до принятия правового решения.