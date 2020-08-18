Москва, 18 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Москве зафиксирован исторический максимум уровня недоверия к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра», которые публикует газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Положительную оценку столичному мэру дали 45% жителей Москвы. Однако у 24% респондентов отношение к Собянину отрицательное, и этот показатель является максимальным за всё время измерений начиная с 2011 года.

Отмечается также, что годом ранее свою поддержку мэру высказали 57% москвичей, а негатив в отношении Собянина высказывали лишь 12%.