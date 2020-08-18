Калуга, 18 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Калужские сельхозпредприятия намерены завершить уборочную кампанию до 10 сентября, собрав зерно на уровне 2019 года. Об этом 17 августа заявил на заседании областного правительства министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Уборочная страда

В настоящее время в регионе полным ходом идёт уборка зерновых культур и началась активная заготовка кормов. Одновременно аграрии приступают к севу озимых, которые будут посеяны на площади не менее 50 тысяч гектаров. Это на 19% больше, чем в 2019 году.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша, анализируя ситуацию в агропромышленном комплексе и ход уборочной кампании, подчеркнул важность реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий».