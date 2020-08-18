Оренбург, 18 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области утром 18 августа на трассе М-5 «Урал» возле села Подгородняя Покровка в кювет опрокинулся пассажирский автобус. Есть жертвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбурской области Авария с пассажирским автобусом

По данным пресс-службы УМВД по Оренбуржью, в результате аварии, погиб один человек. Количество пострадавших устанавливается.

В полиции отметили, что водитель автобуса не справился с управлением при выполнении маневра, когда один из пассажиров попросил сделать остановку.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС и скорой медпомощи.