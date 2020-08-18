Ярославль, 18 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В здании мэрия Ярославля заменят окна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок. На замену 30 оконных блоков и подоконников из бюджета города направят 2,5 млн рублей.

Мэрия Ярославля

Высокая цена объясняется тем, что здание мэрии — объект культурного наследия федерального значения «Дом вице-губернатора, здание Губернской земской управы». Сейчас оконные блоки там выполнены из дерева. Деревянными должны быть и новые окна. Предусмотрено даже восстановление двух деревянных подоконников. Будет сохранён исторический рисунок окон.

Заказчики позаботились не только о красоте, но и о комфорте чиновников. В кабинетах будут трехкамерные стеклопакеты. В рамках контракта обновятся не все окна мэрии. Ремонт планируется лишь в центральном холле и кабинетах департамента финансов.

На электронный аукцион заявились три компании. Победила фирма из Ярославля, предложившая цену, близкую к максимальной. Заявки двух фирм, которые снизили цену до 2 млн рублей, были отклонены. Конкурсная комиссия посчитала, что они не подтвердили опыт работ на объектах культурного наследия.