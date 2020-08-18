Севастополь, 18 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В арбитраж Севастополя поступил банкротный иск к ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота», которое подведомственно Министерству обороны РФ. Заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к ФГУП

Иск к предприятию, которое занимается комплексным ремонтом судов и кораблей Военно-морского флота с 1945 года, 17 августа 2020 года подало АО «Научно-производственное объединение «Волго» из Москвы. Истец создан в 2003 году для деятельности, связанной с обеспечением военной безопасности. На сегодня компания — банкрот и находится на этапе конкурсного производства.

Претензии к ФГУП составляют 36 221 469,12 рубля. Известно, что в октябре 2019 года АО уже взыскивало с госпредприятия договорную неустойку по договору от 2016 года в размере 1,282 млн рублей. Стороны связывал между собой договор в рамках госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота. Общая цена договора составляла 70,04 млн рублей.

Напомним, в июне 2020 года Минобороны РФ обратилось с иском к заводу, требуя взыскать с него 308 млн рублей. Претензию рассмотрят 24 августа. До этого этим же истцом к тому же предприятию были поданы ещё три финансовых иска.