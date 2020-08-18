Кострома, 18 августа, 2020, 10:34 — ИА Регнум. 14% билетов на скоростной поезд «Ласточка» из Костромы в Москву приобрели ярославцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Наталья Диева ИА REGNUM Скоростной электропоезд «Ласточка»

По итогам первого месяца курсирования «Ласточка» перевезла более 20,6 тысяч пассажиров, заполняемость рейсов составила 98,4%. При этом, 80% билетов были приобретены костромичами, ещё 14% — ярославцами и 6% — жителями Нерехты.

Напомним, что первая «Ласточка» N 716/715 между Костромой и Москвой с остановками в Ярославле и Нерехте была запущена 17 июля 2020 года. Вместимость электропоезда составляет 340 мест. По прогнозам костромских властей, электропоезд увеличит турпоток в регион и упростит перемещение трудовых ресурсов между Костромской и Московской областями.