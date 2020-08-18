В Костроме журналист и полиция не сошлись во мнении о правах сотрудника СМИ
Кострома, 18 августа, 2020, 10:31 — ИА Регнум. У костромского журналиста, работавшего на митинге, изъяли флеш-карты памяти для фотоаппарата, сообщает Kostroma.news. Инцидент произошёл 15 августа на площади Широкова в Костроме.
Фотокорреспондент интернет-журнала «7×7» Алексей Молоторенко, снимавший митинг регионального отделения КПРФ «За честные выборы!», был остановлен полицейскими. Их вызвала женщина, присутствующая рядом с местом проведения публичной акции.
Полицейские пояснили, что подозревают корреспондента в незаконном сборе сведений о частной жизни гражданки (статья 137 УК РФ). После того как журналист отказался отдавать накопители, один из стражей порядка достал флэш-карты из его кармана.
ИА REGNUM обратилось за объяснениями в УМВД России по Костромской области. В территориальном органе министерства отказались комментировать ситуацию, пояснив, что «сотрудники полиции собрали материалы, которые в ближайшее время будут направлены в СУ СКР России по Костромской области для принятия процессуального решения».
По мнению руководителя Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, права фотокорреспонденты были нарушены. Вести фото‑ и видеосъёмку в общественном месте может любой желающий.
Напомним, что аналогичный инцидент с фотокорреспондентом произошёл в сентябре 2019 года. Тогда Молоторенко был задержан из-за съёмки ворот здания Росгвардии.