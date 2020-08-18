Барнаул, 18 августа, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Канал «Алтайские крайности» опубликовал интервью с алтайским представителем правопорядка, автором канала u_crimes_brn по поводу избиения в Белоруссии задержанных граждан России. Эксперт не исключает, что зверствовал не ОМОН, а представители внутренних войск — структуры, напрямую подчинённой министру и главнокомандующему.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Белоруссии

«И, опять же, если предположить, что 95% журналистов и СМИ не в состоянии отличить по знакам различия ОМОН и ВВ, — называя всех ОМОНом (отряд милиции особого назначения — используется в основном для подавления беспорядков), то вот «профессиональный» глаз разницу видеть должен. У ОМОНа выучка, тактика, материально-техническое оснащение. У ВВ (как и у нас когда-то, состоят чуть более чем на 75% из срочников) и форма похуже, и действия «поколхознее».

Смею предположить, что подавляющая масса треш-видео именно с участием ВВ. Не в обиду ровным пацанам будет сказано, но среди служивых прошедшие ВВ всегда считались быдлом и «вторым сортом» после ВДВ/разведки/ВМФ по двум причинам. Во-первых — уровень отбора — «высокий уровень IQ» и стремление чего-то достичь в службе — это не про них. Туда (в ВВ) в основном отправляли физически крепких, но туговатых на соображаловку ребят, большая часть из которых была уроженцами дальней и самой «дикой» периферии, в которой Советская власть шла со скрипом, а господствовал «закон джунглей». Во-вторых методы дисциплины и воспитания — схожи с зоновскими, чуть больше, чем полностью. Кто сильнее, тот и прав. Слабые — «втухают», сильные — решают. Естественный отбор, только в форме и с (автоматом) лопатой», — пояснил сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, причина подобных суровостей, попавших на видео с избиением граждан России в Белоруссии, — устрашение.

«Чего стоит только тот ролик, когда «правоохранитель» (назовём его так) при помощи ПР (любой комплектации) одним ударом отрывает зеркало у авто, в котором ехали пенсионеры, а после пакует их в пативэн. Очень сильно сомневаюсь, что прошедший достаточно серьёзный профотбор сотрудник ОМОНа на такое пойдёт, даже получив приказ запугать. Чего не скажешь о «сроках», готовых за лишний «увал» и лычки немного переусердствовать», — пояснил герой интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Власти Белоруссии назвали их «наемниками ЧВК «Вагнер» и обвинили в том, что они якобы готовят беспорядки перед президентскими выборами.

В ответ на это писатель и политик Захар Прилепин заявил, что частной военной компании «Вагнер» никогда не существовало и что среди задержанных были бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. Он также подчеркнул, что никакой необходимости в подобной жестокости не было и быть не могло, но, по всей видимости, белорусские власти отдали приказ «работать пожёстче», точно зная, что брать будут ни в чем не повинных людей.