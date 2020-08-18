Красноярск, 18 августа, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Проверка аудиторами Сибирского федерального университета (СФУ) выявила 39 нарушений на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Счётной палате РФ.

(сс) MaxBioHazard СФУ

По данным ведомства, речь идёт о проверке использования бюджетных субсидий и инвестиций, выделенных в 2015—2019 годах Сибирскому федеральному университету и Национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии (НМИЦ Эндокринологии) на капитальное строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры.

Аудиторы сделали вывод, что «организации недостаточно эффективно справились с функцией заказчика». В проверяемом периоде было допущено свыше ста нарушений, общий объём которых превысил 2 млрд рублей.

В частности, в СФУ выявили следующие нарушения на общую сумму более 1 млрд рублей: принятие и оплата некачественных работ, работ, не соответствующих проектно-сметной документации и условиям контрактов. Также было выявлено завышение сметной стоимости на 9 млн рублей, размещения с опозданием плана-графика закупок в ЕИС и так далее.

«Несмотря на отставание от срока выполнения работ по объекту более чем на 16 месяцев, университет не направил требования к подрядной организации об уплате пени», — говорится в сообщении Счётной палаты РФ.

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