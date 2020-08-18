Ярославль, 18 августа, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославле кота не пустили в самолет, а когда его попытались загрузить в багаж, он сбежал. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Кот Кузя

Хозяева кота летели в Санкт-Петербург 17 августа. Однако перед вылетом владельцам сказали, что «клетка не проходит по габаритам» и кота нужно сдать в багажное отделение. При погрузке кот сломал клетку и сбежал. Хозяева остались искать питомца на территории аэропорта.

«17 августа в аэропорту Туношны с самолета перед полетом из отделения багажа сбежал наш кот — его не пустили в салон и отправили в багаж, это произошло примерно в 14:30. До вечера пытались его найти на территории аэропорта, не удалось. Он мог добежать до частного сектора, ничего не знаем о его местоположении на данный момент, если вдруг кто-то его увидит, огромная просьба сообщить за вознаграждение. Мы заберём малыша обратно домой, потеряли частичку нашей семьи и молимся, чтобы он нашёлся», — приводит ЯрНьюс слова хозяйки кота.

Хозяйка Кузи теперь ищет его через социальные сети. Рейсы из Ярославля до Санкт-Петербурга выполняет компания S7 Airlines.