Кыштым, Челябинская область, 30 июня, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области люди вынуждены жить в разрушающемся жилом доме. Это следует из видео, размещённом на портале moskva-putinu.ru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

Видео снял местный житель Тимур Оев. Он продемонстрировал президенту России Владимиру Путину картину разрушения. В том числе показал и несущую стену.

«Если присмотреться, отчётливо видно — вся стена в трещинах», — сказал гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня состоится прямая линия с Владимиром Путиным.