На Украине ребёнка отстранили от песенного конкурса из-за «руки Кремля»
Киев, 18 августа, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Чиновники Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) отстранили 12-летнего певца Максима Ткачука от участия в отборе на конкурс «Детское Евровидение» из-за того, что он пел в здании, принадлежащем российской организации. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 18 августа в своём Telegram-канале.
Парламентарий сослался на слова главы НОТУ Зураба Аласании.
Напомним, в начале 2020 года ребёнок выступил на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне. Организатором конкурса была компания Musica Nova Productions Agency & Academy, а в качестве одного из партнёров выступило «Россотрудничество». На Украине мальчика начали травить из-за того, что он исполнил песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики».
В украинских правилах отбора на «детское Евровидение» сказано, что конкурсанты не должны участвовать в мероприятиях, организованных российскими или крымскими властями. Позже украинские чиновники подтвердили, что руководствовались именно этим положением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники НОТУ без объяснения причин удалили со своего Youtube-канала клип Максима Ткачука на песню «Джамайка», хотя видео лидировало по популярности среди работ остальных конкурсантов.