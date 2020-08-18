Киев, 18 августа, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Чиновники Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) отстранили 12-летнего певца Максима Ткачука от участия в отборе на конкурс «Детское Евровидение» из-за того, что он пел в здании, принадлежащем российской организации. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 18 августа в своём Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Парламентарий сослался на слова главы НОТУ Зураба Аласании.

«Аласания объясняет своё скотское решение тем, что мальчишка в своё время пел в Лондоне, в здании, принадлежащем какой-то российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу. Двенадцать лет пацану, а не додумался проверить договоры купли-продажи и аренды лондонского зала», — иронизирует Бужанский.

Напомним, в начале 2020 года ребёнок выступил на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне. Организатором конкурса была компания Musica Nova Productions Agency & Academy, а в качестве одного из партнёров выступило «Россотрудничество». На Украине мальчика начали травить из-за того, что он исполнил песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики».

В украинских правилах отбора на «детское Евровидение» сказано, что конкурсанты не должны участвовать в мероприятиях, организованных российскими или крымскими властями. Позже украинские чиновники подтвердили, что руководствовались именно этим положением.

«Мне кажется, что из этих двоих, Аласании и Максима, уйти должен Аласания», — считает Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники НОТУ без объяснения причин удалили со своего Youtube-канала клип Максима Ткачука на песню «Джамайка», хотя видео лидировало по популярности среди работ остальных конкурсантов.