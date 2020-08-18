Барнаул, 18 августа, 2020, 09:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае, несмотря на слова президента России Владимира Путина, продолжают планомерное уничтожение сельских школ. За последние два года, судя по данным регионального Роспотребнадзора, в регионе стало на 33 самостоятельных учебных заведения меньше.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Находки в здании бывшей сельской школы в алтайском селе Лаврентьевка

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бывший школьный класс в здании Лаврентьевской средней школы

Так, если к 1 сентября в 2019—2020 учебном году в крае было запланировано к открытию 1097 общеобразовательных школ, то на День знаний 1 сентября 2020 года свои двери откроет только 1081 общеобразовательная организация. Это на 16 школ меньше, чем год назад.

Аналогичная ситуация происходила и в предыдущий период. Тогда 17 школ стали филиалами других общеобразовательных учреждений. Впрочем, власти региона ничего особенного в происходящем не усматривают. Еще осенью 2019 года начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко заявил ИА REGNUM, что в 2018—2019 учебном году школы в Алтайском крае не сокращались:

«В связи со снижением количества школьников (ниже 10 человек на школу) некоторые из них приобрели статус филиалов, то есть в крае создаются муниципальные образовательные комплексы на базе конкурентоспособных школ».

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Между тем схема, по которой в регионах, в том числе и в Алтайском крае, гибнут школы и умирают сёла, достаточно «долгоиграющая». Вначале учебные заведения с числом учащихся в несколько десятков человек ликвидируют путём присоединения к более крупным, понижая статус школ до уровня, где обучают только до девятого класса, а затем — до получения начального образования. Вскоре учеников не остаётся вовсе, и школу закрывают.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Портреты классиков в бывшем кабинете бывшей школы алтайского села Лаврентьевка

«Наша школа несколько лет назад стала филиалом Чарышской, расположенной в 16 км от нас. В этом году у нас школу снова понижают в статусе, оставляют только начальные классы. Родители были против, но отстоять школу не удалось: учеников слишком мало, около 20. Теперь молодые семьи собрались уезжать из села: всем хочется, чтобы ребенок учился рядом», — отмечал ранее в интервью ИД «Алтапресс» глава Пономаревского сельсовета Анатолий Горохов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Светлые оконные проёмы бывшей школы и зелень в Лаврентьевке

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года только обращение на прямую линию с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.

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В ходе прямой линии Владимир Путин попросил тогда ещё врио губернатора Виктора Томенко сохранить школу, потому что считает, что жительницы Старой Суртайки (Алёна Регер и Наталья Пушкинова) «сказали очень правильную вещь»: