Оренбург, 18 августа, 2020, 08:25 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга рассматривает иск прокуратуры области к министру финансов региона Татьяне Мошковой и ее близким родственникам. Под пристальное внимание надзорного органа попали расходы чиновницы и ее близкого окружения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Minfin.orb.ru Татьяна Мошкова

По словам заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александра Хабибуллина, в иске содержится требование об обращении в доход государства эквивалента стоимости имущества и обязательств имущественного характера, принадлежащих министру финансов Оренбургской области и ее близким родственникам, на общую сумму более 30 млн рублей.

Исковое заявления стало мерой реагирования на факты совершения сделок, которые существенно превышают законные доходы ответчиков. В настоящее время на имущество министра финансов и ее близких родственников наложен арест.

Стоит отметить, согласно опубликованной на сайте минфина региона информации о доходах главы ведомства за 2019 год, Татьяна Мошкова заработала более 5 млн рублей. Годовой доход по основному месту работы составил 3 134 917 рублей, доход от вкладов в банках — 1 101 847 рублей, еще 947 624 рубля дохода получено от ценных бумаг. В собственности министр имеет трехкомнатную квартиру площадью 100,6 квадратных метра.