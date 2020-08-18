Горно-Алтайск, 18 августа, 2020, 07:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о мошенничестве при долевом строительстве многоквартирного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление».

Стройка

Выяснилось, что деньги с дольщиков на строительство10-этажного дома предприятие собирало с июля 2018-го по март 2019 года. Кроме того, часть договоров была подписана в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот.

Однако строительство дома велось с перерывами, а в феврале окончательно застопорилось на этапе постройки второго этажа.

«При этом денежные средства со специального счета из взносов участников долевого строительства жилья израсходованы МУП «Горно-Алтайское РСУ» на цели, не связанные со строительством дома. Размер похищенных средств превысил 15,8 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

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