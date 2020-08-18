Тюмень, 18 августа, 2020, 06:44 — ИА Регнум. В Тюменской области эксперты информационного ресурса «Наш город» определили сотню самых влиятельных людей региона. По версии издания три первых строчки заняли два прежних и нынешний главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Якушев, который с поста губернатора Тюменской области перешёл на пост министра строительства и ЖКХ возглавил рейтинг, набрав 9 баллов из 10. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор набрал 8,91 баллов, заняв вторую строчку. Экс-глава Тюменской области, ныне мэр Москвы Сергей Собянин занял третью строчку влиятельности в регионе, набрав 8,73 баллов.

Эксперты отмечают частые визиты в Тюмень Владимира Якушева. Таким образом он держит руку на пульсе тюменской жизни. Александр Моор за два года руководства регионом добился признания своих управленческих способностей со стороны президента России Владимира Путина и среди жителей региона.

Сергей Собянин давно перешёл в высшую лигу российской политики, а стабильность в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — это «следствие его стремления показать президенту управленческий потенциал для руководства кабинетом министров», резюмируют эксперты «Нашего города».