Тулун, Иркутская область, 18 августа, 2020, 06:34 — ИА Регнум. В Иркутской области завершается строительство инфекционного отделения Тулунской городской больницы. Объект возводится в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Рабочая поездка председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Тулун

В том, что работы находятся на завершающем этапе готовности (ведется работа по подключению к инженерным сетям), а медицинское оборудование получено в полном объеме, лично убедились председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«Мы считаем, что одна из важнейших составляющих социальной обеспеченности любого региона — высококвалифицированная медицинская помощь. Потому мы взяли на себя строительство современной больницы в городе. И строим ее в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев, а уже в сентябре жители Тулуна смогут проходить здесь лечение», — сказал Герман Греф.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что инфекционное отделение очень важно для жителей всей Иркутской области. Объекта такой мощности нет нигде в регионе. С 1 сентября пациенты смогут получать необходимую помощь в инфекционном отделении Тулунской городской больницы.

«Этот объект является очень важным для жителей всей Иркутской области. Сбербанк в очень короткий срок сделал практически невозможное — построил новый инфекционный корпус с современным оборудованием. Объекта такой мощности нет нигде в регионе.

Наша задача — обеспечить его высококвалифицированными кадрами. В августе мы вводим в Тулуне новое жилье для работников бюджетной сферы — учителей, врачей. Для работы в новом медучреждении мы будем привлекать лучших специалистов», — заявил глава региона Игорь Кобзев.

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