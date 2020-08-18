Благовещенск, 18 августа, 2020, 03:31 — ИА Регнум. Крупный акционер банка «Восточный» из Амурской области существенно сократил свою долю влияния. Кипрская компания Evison Holdings Limited, которая подконтрольна фонду Baring Vostok, теперь распоряжается лишь 9,3% доли в уставном капитале, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение эмитента.

RG72 Отделение банка «Восточный»

Ранее компания могла распоряжаться в российском банке 334 212 114 332 голосующими акциями, что составляло 41,62% уставного капитала. Начиная с июля 2020 года, её влияние резко сократилось — до 74 862 764 029 голосующих акций или 9,32% доли. Об изменении в составе акционеров и. о. главы правления банка Светлана Труханович сообщила в августе.

Конечный бенефициар Evison Holdings Limited — гражданин США Майкл Джон Калви (Michael John Calvey).

Банк «Восточный»: Baring Vostok рассказал об аресте акций

Напомним, банк был создан в мае 1991 года. В медиаповестку он попал в свете скандала. В отношении одного из представителей фонда было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи считают, что при выкупе банком акций у коммерческой компании цены были завышены, что привело к убыткам для «Восточного».