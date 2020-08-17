Луганск, 17 августа, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Боеприпасы, найденные на месте строительства КПВВ «Луганск — Счастье» в ЛНР, обезврежены сапёрами, сообщает 17 августа ЛуганскИнформЦентр.

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По словам Романа Иванова, офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, представители СЦКК присутствуют на месте строительных работ по оборудованию инфраструктуры пункта пропуска «Луганск — Счастье».

Иванов «Инженерными подразделениями Народной милиции ЛНР осуществлена проверка местности на предмет наличия взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы сегодня уничтожены на месте путём подрыва».

Луганский офицер добавил, что эти работы проходят «в соответствии с установленным планом-графиком на обоих участках: «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».

Напомним, ЛНР с 11 июля ведёт строительство контрольных пунктов въезда/выезда на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.