Иерусалим, 17 августа, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Полиция Израиля застрелила палестинца, атаковавшего полицейского в Старом городе Иерусалима, 17 августа сообщает агентство Reuters.

Israel Police Израильский полицейский

По сообщению полиции, в результате нападений полицейский получил ранение холодным оружием. Личность нападавшего пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Израиль и ОАЭ заключили мирное соглашение, что вызвало резкий протест со стороны Палестины.

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