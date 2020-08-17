На Магнитогорском металлургическом заводе произошел пожар. Пострадали люди
Магнитогорск, Челябинская область, 17 августа, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Четыре человека получили травмы в результате пожара на одной из производственных площадок ПАО «Магнитогорский металлургический завод», сообщает 17 августа пресс-служба предприятия.
По предварительным данным, на производственный процесс происшествие влияния не оказало.
«По состоянию на 17:00 возгорание было полностью ликвидировано. Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь. Информация о причиненном материальном ущербе уточняется», — уточняет пресс-служба.
В то же время региональное управление МЧС утверждает, что ожоги при пожаре получили три работника предприятия.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причины возникновения пожара выясняются.