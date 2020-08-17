Москва, 17 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал задержанных граждан России, которым приписывалась якобы работа в частной военной компании «Вагнер», которой никогда не существовало. Об этом он заявил в интервью изданию «Свободная пресса», опубликованному сегодня, 17 августа.

Евгения Давыдова Захар Прилепин

По словам Прилепина, он был в курсе всей этой истории с задержанием российских граждан в Белоруссии, так как среди задержанных были бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе.

«Там, в Минске, на наших пацанах, уже в автобусе, в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Рёбра кое-кому поломали», — сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что никакой необходимости в подобной жестокости не было и быть не могло, но, по всей видимости, белорусские власти отдали приказ «работать пожёстче», точно зная, что брать будут ни в чем не повинных людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Власти Белоруссии назвали их «наемниками ЧВК «Вагнер» и обвинили в том, что они якобы готовят беспорядки перед президентскими выборами.

При этом 14 августа всех задержанных вернули на родину так и не предъявив им никаких внятных обвинений.