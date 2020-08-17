Багдад, 17 августа, 2020, 21:51 — ИА Регнум. По американскому посольству в Багдаде совершено не менее четырех выстрелов из «Катюши», 17 августа сообщает агентство Tasnim.

Diplomacy.state.gov Посольство США в Ираке

По сообщению официальных лиц, в результате обстрела здания в «зеленой зоне» иракской столицы никто не пострадал. Ракеты упали в непосредственной близости от посольства.

Военные Ирака сообщили, что ими обнаружена и уничтожена пусковая установка, из которой совершен обстрел. Группировка, совершившая атаку, неизвестна.

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