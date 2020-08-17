Москва, 17 августа, 2020, 21:42 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальником генерального штаба ВС Мьянмы генералом Мья Тун У, сообщает 17 августа пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Мья Тан У

Военачальники положительно оценили динамику развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран, а также подтвердили намерение углублять сотрудничество в духе стратегического партнерства.

Отмечено, что встреча проходила в «теплой и дружественной атмосфере».

Напомним, начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Союз Мьянма прибыл в Москву как почётный гость церемонии открытия Армейских международных игр-2020 и Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент правительство Мьянмы ведёт переговоры о закупке российских истребителей Су-30СМ, а также об их гарантийном и техническом обслуживании. Ранее для ВВС Мьянмы была закуплена партия российских учебных самолётов Як-130.