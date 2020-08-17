Тегеран, 17 августа, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Около 165 человек в Иране умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Исламской Республики Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

«За последние 24 часа обнаружено около 2247 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1255 человек были госпитализированы», — отметила Садат Лари. Она также подчеркнула, что с учетом 165 новых жертв их общее число по стране возросло до 19 804 человек.

Садат Лари сообщила, что в общей сложности 345 450 иранцев заразились опасным вирусом, причем около 299 157 из них выздоровели или выписались из больниц. «Около 3773 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

По её словам, к настоящему времени в Иране было проведено 2887 838 тестов на наличие вируса.