Ryanair сократила число рейсов на сентябрь и октябрь
Дублин, 17 августа, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Авиакомпания Ryanair на 20% сократила число рейсов на сентябрь и октябрь, 17 августа сообщает агентство Reuters.
Paolo Margari
Самолёты авиакомпании Ryanair
Согласно заявлению ирландского лоукостера, сокращение числа рейсов связано с уменьшением бронирований и возобновленными «коронавирусными» ограничениями в ряде стран.
Сокращения коснутся, прежде всего, полетов во Францию, Испанию, Ирландию и Швецию, где отмечен рост заболеваемости COVID-19.
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