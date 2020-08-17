Дублин, 17 августа, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Авиакомпания Ryanair на 20% сократила число рейсов на сентябрь и октябрь, 17 августа сообщает агентство Reuters.

Paolo Margari Самолёты авиакомпании Ryanair

Согласно заявлению ирландского лоукостера, сокращение числа рейсов связано с уменьшением бронирований и возобновленными «коронавирусными» ограничениями в ряде стран.

Сокращения коснутся, прежде всего, полетов во Францию, Испанию, Ирландию и Швецию, где отмечен рост заболеваемости COVID-19.

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