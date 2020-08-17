Осло, 17 августа, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Подданный королевства Норвегии арестован полицией по подозрению в передаче секретных данных «российскому шпиону», сообщает 17 августа агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Полицейскую службу безопасности Норвегии.

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Мужчина был арестован в Осло после встречи с человеком, который, предположительно, является офицером российской разведслужбы.

«Мы полагаем, что благодаря своей работе он имел доступ к информации, представляющей интерес для иностранного государства», — заявила журналистам представитель Полицейской службы безопасности.

По некоторым данным, арестованный мужчина работал на нефтегазовую компанию DNV GL, поэтому он подозревается в передаче иностранной разведке секретной промышленной информации.

Личные данные арестованного не раскрываются. Его адвокат утверждает, что мужчина на признает свою вину.

Судебное разбирательство состоится в закрытом режиме. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.