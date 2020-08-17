Сиэтл, США, 17 августа, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Несколько сотрудников полиции Сиэтла пострадали в ходе беспорядков в городе в ночь на 17 августа, сообщили в местных правоохранительных органах.

Lorie Shaull Беспорядки в США

В ходе подавления беспорядков были задержаны 18 человек. Всего в акции протеста в Сиэтле участвовали порядка сотни человек.

Напомним, акция протеста в Сиэтле началась с демонстрации против профсоюза сотрудников полиции города. Затем это шествие переросло в беспорядки: участники акции напали на полицейскую машину, развели огонь у здания профсоюзов.

Также они напали на полицейских, забрасывая их камнями и коктейлями Молотова. Правоохранители применили слезоточивый газ.