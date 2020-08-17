Вашингтон, 17 августа, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN со ссылкой на мнение международных экспертов распространил прогноз о предстоящем ущербе американскому бизнесу от санкций, введенных Вашингтоном против высокотехнологичных компаний из КНР. Об этом 17 августа сообщает Синьхуа, уточняя, что речь идет о попытках принуждения компании Apple удалить считающиеся «ненадежными» приложения китайских компаний Tencent, ByteDance и Alibaba.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Специалист по фондовым рынкам Китая Шао Чинсяо в связи с этим отметил, что приложения с китайской «пропиской» ежедневно используются сотнями миллионов китайцев, а также примерно 50 млн индивидуальных предпринимателей.

Научный сотрудник Национального университета Сингапура и организации Hinrich Foundation Алекс Капри считает, что «отделяя» технологическую индустрию, администрация Дональда Трампа старается выдвинуть против Китая как можно больше обвинений. Он также прогнозирует, что если эта политика будет продолжена, в перекрестье санкционного «прицела» окажется «технологический чемпион» Китая — компания Alibaba.