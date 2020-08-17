Пекин, 17 августа, 2020, 19:35 — ИА Регнум. В поздравительном письме, направленном в адрес XXVII съезда Всекитайской федерации студентов (ВФС), созванном Всекитайской федерацией молодежи (ВФМ), партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин призвал молодёжь к мобилизации для внесения нового, еще большего вклада в развитие партии и страны. Об этом 17 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что поздравление адресовано всем молодым китайцам, проживающим как в самой стране, так и за ее пределами.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Подчеркнув, что КНР вот-вот решит задачу построения в стране общества среднего достатка, лидер обратил внимание на следующий рубеж, связанный с перспективой 2049 года — столетием КНР. Он призвал молодых людей руководствоваться твердыми идеалами и трудиться вместе со всем народом. Перед партийными комитетами всех уровней поставлена задача теснее работать с молодежными организациями, продолжать оказание им эффективной помощи и поддержки.