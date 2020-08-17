В МИД РФ назвали военное соглашение США с Польшей угрозой ЕС
Москва, 17 августа, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Своим соглашением с Польшей о военном сотрудничестве США поступаются мнением большинства европейских государств, действуют на ослабление безопасности в Европе, сообщили 17 августа в пресс-службе МИД РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соглашения об увеличении военного присутствия Соединённых Штатов в Польше, отметила:
Она подчеркнула, что такой политический курс «полностью дискредитирует заявления натовских функционеров о том, что альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряжённости в Европе».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американско-польское военное соглашение было подписано 15 августа 2020 г. в Варшаве.
Теперь американское военное присутствие на польской территории будет усилено на тысячу человек — в дополнение к уже дислоцированным в Польше четырём с половиной тысячам военных США.