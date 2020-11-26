Приштина, Сербия, 26 ноября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 25 ноября подписал декларацию, осуждающую сексуальные домогательства в администрации республики.

Kryeministri-ks.net Авдулла Хоти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти подчеркнул, что правительство Республики Косово привержено реализации политических практик в сфере защиты прав человека, защиты от дискриминации и создания равных возможностей для всех граждан Республики Косово.

По словам Хоти, правительство вырабатывает политику по борьбе с сексуальными домогательствами в органах государственной администрации Республики Косово, целью которой должно стать предотвращение любого действия или поведения, являющегося посягательством на честь и достоинство любого из работников государственной администрации.

Глава правительства Косово подчеркнул, что равенство полов является одной из основополагающих ценностей для демократического развития косовского общества.